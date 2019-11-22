Лучшие частушечники со всей страны приехали на фестиваль в Тамбовскую область

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-22T11:02:10+03:00

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На Тамбовщине стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Тамбовская канарейка», посвященный столетнему юбилею легендарного Черняновского хора имени Марии Мордасовой – народной артистки СССР и известной частушечницы. Он пройдет на родине артистки – в селе Черняное, куда съехались лучшие исполнители частушек со всей страны.

- К сегодняшнему празднику мы готовились очень серьёзно. Ведь он открывается уже в статусе Всероссийского. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ. Также оно поддержано управлением культуры и архивного дела области и Фондом «Возрождения православных святынь». Благодаря этому фонду был выделен грант на свыше 1,6 млн рублей. Именно эти средства пойдут на проведения фестиваля. Мария Мордасова достойна Всероссийского конкурса. Мы надеемся, что и в будущем он будет проходить в этом же статусе – сказал директор областного научно-методического центра народного творчества и досуга Юрий Павлов.

В фестивале примут участие народные ансамбли из Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Всего на сцену выйдут 45 коллективов и солистов. Сегодня, 22 ноября, в ДК в Тулиновке пройдут конкурсные прослушивания. Имена победителей станут известны на гала-концерте, который пройдет 23 ноября в Доме культуры Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU