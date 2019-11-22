В Тамбове снесут 14 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-22T10:05:42+03:00

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22 ноября представители администрации города Тамбова вместе с полицейскими побывали в сквере на ул. Володарского, чтобы попытаться установить владельцев незаконно установленных металлических гаражей, расположенных между домами №8 и №39 по ул. Володарского. 14 металлических конструкций, судя их по внешнему виду, уже давно не используются по назначению.

- Они занимают место, а это место нужно отдать детям, для продолжения парка. Чтобы он был законченный, чтобы архитектурно все было выдержанно в красивом стиле, - говорит местная жительница Альбина Мелиоранская.

В мэрии признают, что гаражи действительно мешают дальнейшему развитию сквера по ул. Володарского. И сейчас горадминистрация пытается ускорить процесс установления личности владельцев конструкций или признания их бесхозяйными, с целью передачи в муниципальную собственность.

- В настоящее время в районном суде признаны бесхозяйными четыре гаража. Они поступят в муниципальную собственность и в последующем будут закреплены за муниципальным учреждением и демонтированы, - пояснила заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ольга Попова.

Попытки установить остальных владельце металлических конструкций пока успехом не увенчались. Для них на гаражах оставляют объявления с просьбой связаться с горадминистрацией, но их попросту срывают. Тамбовчан, которые владеют информацией о хозяевах построек просят позвонить в комитет земельных ресурсов и землепользования по номеру телефона 71-25-53.

Чтобы ускорить процесс, к этой работе подключились и сотрудники полиции.

- Будем делать обход близлежащих домов, и у граждан, которые проживают в этих домах, устанавливать данные о владельцах гаражей, - говорит старший участковый отдела полиции №3 УМВД по городу Тамбову Владимир Хамбиков.

Данных о заключенных договорах аренды земельных участков под гаражами, а также оформленных прав собственности в администрации города нет, а, значит, владельцы гаражей фактически совершают административное правонарушение.

- Все они установлены незаконно, без оформленных прав. В данном факте присутствует административное правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях РФ, статья 7.1 «Самовольное занятие земельного участка». Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 5 тысяч рублей, - пояснил начальник отела комитета земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Алексей Разуваев.

также он добавил, что в любом случае незаконно установленные гаражи будут снесены. Поэтому владельцам конструкций, если таковые имеются, предстоит сделать выбор: демонтировать имущество и самостоятельно им распорядиться или вовсе остаться без гаража.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/745350" frameborder="0"></iframe> Гаражи. Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU