2019-11-21T18:02:05+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины, ударивший несколько раз односельчанина ножом, выслушал приговор

Мужчина выжил благодаря своевременной помощи медиков
Ксения АЛЕШИНА
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В Петровском районе суд вынес приговор 53-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как установили следствие и суд, ночью, 19 апреля этого года, осужденный вместе с товарищем распивал спиртные напитки у себя дома. На фоне сильного алкогольного опьянения между ними произошла словесная перепалка. Во время ссоры хозяин дома схватил нож и ударил им несколько раз 44-летнего односелчанина. Подумав, что мужчина мертв, он пошел к соседу и рассказал ему о случившемся. Прибывшие медработники госпитализировали пострадавшего в больницу, где его удалось спасти.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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