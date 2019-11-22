2019-11-22T09:31:02+03:00
Происшествия

Тамбовского бизнесмена осудили за покушение на дачу взятки полицейскому

Предприниматель получил три года «условки»
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе суд вынес приговор в отношении 40-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Следствие и суд установили, что 19 сентября этого года бизнесмен передал заместителю начальника МОМВД России «Первомайский» в служебном кабинете взятку в размере 60 тысяч рублей. Этими деньгами он хотел подкупить полицейского, чтобы тот оказал ему содействие в отказе в возбуждении уголовного дела по факту приобретения и перевозки им в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Страж порядка отказался от взятки и сообщил о случившемся коллегам в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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