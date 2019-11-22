Тамбовские аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-22T10:29:09+03:00

Всего было собрано более 900 тысяч тонн урожая в текущем году Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбовской области аграрии завершили уборку подсолнечника. Им удалось собрать 928 тысяч тонн урожая, что больше прошлогоднего показателя почти на 100 тысяч тонн. Этот результат стал рекордным за всю историю существования региона.

- В этом году в регионе посевная площадь масличной культуры сокращена на 16 тысяч гектаров (посеяно 367 тысяч гектаров). Средняя урожайность подсолнечника – свыше 25 центнеров с гектара, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, такого высокого результата удалось добиться благодаря грамотному применению удобрений, а также использованию инновационных технологий и современной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU