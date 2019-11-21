Поисковики разыскивают родственников погибшего в 1942 году тамбовского солдата

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-21T17:43:23+03:00

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Активисты московского поискового отряда «Обелиск» ищут родственников погибшего во время ВОВ тамбовского солдата Чуприкова Василия Владимировича. До войны он проживал в деревне Ильиновка Сосновского района Тамбовской области.

Известно, что солдат скончался 25 августа 1942 года в 292-ом медсанбате 17-ой стрелковой дивизии. Изначально его захоронили в братской могиле в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Затем останки Василия Чуприкова были подняты московскими поисками во время раскопок на месте бывшего госпитального захоронения и перезахоронены в братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области.

- Мы хотим передать родным именую папку и адрес современного места захоронения солдата, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека, - обратился к жителям Тамбовщины командир поискового отряда Михаил Поляков.

Контакты для связи: 8(903) 089-75-79, e-mail roza-fattahova@mail.ru (Волонтер Роза Фаттахова).

ИСТОЧНИК KP.RU