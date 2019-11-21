Тамбовчанка стащила мобильник у пьяного липчанина

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-21T17:27:45+03:00

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы

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В Липецке задержали 20-летнюю тамбовчанку, которая обманным путем присвоила себе мобильный телефон 28-летнего местного жителя, стоимостью 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел 18ноября. В липецкую квартиру, которую снимали тамбовчанка и ее сожитель, пришел общий друг. Пока молодые выпивали, у девушки возник преступный умысел украсть мобильник гостя. Она попросила у него телефон, чтобы сделать звонок и оставила его себе.

Когда гостю пришла пора уходить домой, то он даже и не вспомнил о своем сотовом телефоне, чему тамбовчанка была рада. Своему сожителю она сказала, что друг перед уходом подарил мобильник ей. Возлюбленные сдали гаджет в ломбард, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU