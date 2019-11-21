2019-11-21T16:01:15+03:00
Общество

В Тамбове обманутые дольщики празднуют долгожданное новоселье

Жильцы третьего корпуса дома по улице Интернациональной наконец-то получили ключи от своих квартир
Ксения АЛЕШИНА
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Губернатор перерезает красную ленточку вместе с жильцамиГубернатор перерезает красную ленточку вместе с жильцамиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове празднуют долгожданное новоселье участники долевого строительства дома 69а по улице Интернациональной. Сегодня был введен в эксплуатацию последний, третий корпус данной многоэтажки. Ключи от квартир жильцам вручал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Квартиры в трех корпусах этого дома в свое время раскупили очень быстро. Вот только застройщик оказался недобросовестным и ввел в эксплуатацию только первый корпус. Работы в двух других корпусах возобновили в сентябре 2018 года.

- Строительство 10-этажного жилого дома было начато летом 2013 года застройщиком ООО «ЦентрЖилСтрой». С марта 2015 года застройщиком данного многоквартирного жилого дома является ООО «Инвестстрой». В октябре 2015-го строительство объекта было приостановлено на стадии кирпичной кладки 7-го этажа. Администрацией области совместно с администрацией города были проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера. Строительство объекта было возобновлено с участием ООО «АИЖК Строй» в сентябре 2018 года, привлечена подрядная организация ООО «ЭнергоСтройКомплект». Стоимость достройки составила около 75 миллионов рублей, все требуемые средства были выделены из бюджета области, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Павел Васильев

ИСТОЧНИК KP.RU

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