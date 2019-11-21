2019-11-21T15:22:03+03:00
Общество

В Котовске стартовало строительство новой школы за 600 миллионов рублей

Посещать ее смогут больше 800 учеников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Школу должны сдать к концу следующего годаШколу должны сдать к концу следующего года
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В Котовске стартовало строительство новой современной школы, рассчитанной на 825 мест, с пристройкой дополнительного образования на 275 мест. Здание возводят на ул. Октябрьской, 38. Стоимость работ оценили в почти 600 миллионов рублей, на торгах снижения цены не произошло и контракт в итоге заключили с тамбовским ООО «Газсанэлектромонтаж». Известно, что завершить работы должны к концу 2020 года.

- Чтобы ускорить процесс, генеральный подрядчик определил три предприятия – партнера, каждое из которых будет выполнять определенную часть работ, - сообщают в мэрии Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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