Тамбовчане штурмуют медцентры, чтобы пройти комиссию для получения прав

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-21T13:14:43+03:00

Сегодня последний день, когда стоимость обследования у нарколога обойдется в 400 рублей, потом за справку надо будет заплатить в десять раз больше

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21 ноября в Тамбове большим спросом пользовались услуги медицинских центров, которые предлагают пройти медкомиссию для получения водительских прав. Сегодня действует прежний порядок получения справки от нарколога – пока еще никаких анализов сдавать не надо, а стоимость медкомиссии в целом составляет 1400-2000 рублей.

Но уже с 22 ноября вступают в силу изменения, согласно которым в процедуру получения справки, необходимой для водительского удостоверения вносятся серьезные коррективы. Так, для ее получения, теперь необходимо будет сдать анализ крови на, так называемую алкогольную нагрузку и анализ мочи на наркотики. Стоимость обследования у нарколога составит с 22 ноября 4100 рублей, а в целом медкомиссия обойдется в 6-7 тысяч рублей. Поэтому накануне тамбовчане, очевидно, отпросились с работы и отстаивают огромные очереди в частных медцентрах.

Фото "Подслушано в Тамбове"

ИСТОЧНИК KP.RU