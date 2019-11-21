Мичуринец, расплатившийся в магазинах чужой банковской картой, получил условный срок

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-21T14:46:55+03:00

Несмотря на то, что она попала к нему случайно, суд счел это кражей

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В Мичуринске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Установлено, что в марте этого года парень нашел на дороге портмоне, в котором находилась банковская карта, выданная на имя конкретного человека. Парень обрадовался тому, что картой можно расплачиваться бесконтактным способом и забрал ее себе. Мичуринец пошел по магазинам, где накупил товары для личных нужд на сумму более 6 тысяч рублей.

- Снятие денежных средств с найденной банковской карты, утерянной ее владельцем, является кражей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и один раз в месяц являться туда на регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU