Пассажир, под предлогом позвонить, снял деньги со счета тамбовского таксиста

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-21T14:01:47+03:00

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Пассажир одного из тамбовских такси обманул водителя и лишил его 2300 рублей. В полицию о краже заявил 23-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковского счета исчезли деньги. Выяснилось, что молодой человек, работавший в такси, накануне подвозил пассажира, который попросил у него телефон, чтобы позвонить. Ничего не заподозривший водитель дал мужчине свой гаджет, а позже стало понятно, что целью пассажира был мобильный банк, установленный на чужом гаджете. С его помощью он перевел деньги со счета владельца на свой. Пассажира удалось найти и задержать.

- 29-летний мужчина признался в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU