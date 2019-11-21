В Тамбовской области мужчину осудили за экстремистский пост в соцсети

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-21T13:05:43+03:00

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В Моршанске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в публичном призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Установлено, что мужчина враждебно относился к представителям других наций и разместил на стене сообщества одной из социальных сетей пост, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении тех, кто не является русским. Поскольку моршанец разместил публикацию в открытом доступе, пользователи соцсети смогли оставлять под ней комментарии.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU