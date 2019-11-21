Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин с марихуаной
В Тамбовской области, 20 ноября, за незаконный оборот наркотиков задержаны двое местных жителей. На территории одного из населенных пунктов Первомайского района в доме у 31-летнего мужчины сотрудники полиции нашли 200 граммов марихуаны. В этот же день в Тамбове в квартире 27-летнего мужчины полицейские обнаружили 15 граммов марихуаны.
- Все наркотические вещества изъяты и направлены на экспертизу. Мужчины доставлены в отделы внутренних дел, где опрошены на предмет незаконного оборота наркотиков. В дальнейшем жители Тамбовской области могут быть привлечены к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU