Тамбовский областной краеведческий музей будет сотрудничать с музеем-заповедником «Петергоф»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-21T11:02:02+03:00

Андрей Чиликин и Елена Кальницкая подписывают соглашение о сотрудничестве на пять лет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин и руководитель Государственного музея-заповедника «Петергофа» Елена Кальницкая подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Согласно документу, обе стороны планируют проводить совместные выставки, консультации и межмузейные проекты, посвященные, в том числе и 350-летию Петра Великого, которое отметят в 2022 году. Всего в рамках юбилея основателя Санкт-Петербурга в России и за рубежом с 2019 по 2022 год пройдут более ста тематических мероприятий.

- Выставка «Что пирует царь великий…», подготовленная сотрудниками «Петергофа» - одна из пилотных акций программы чествования первого российского императора. Она открылась в рамках культурного форума в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. А 2020 году Тамбов станет одним из первых городов центральной России, где начнется показ выставочных проектов, в том числе и этой уникальной экспозиции, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU