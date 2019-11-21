2019-11-21T11:02:02+03:00
Звезды

Тамбовский областной краеведческий музей будет сотрудничать с музеем-заповедником «Петергоф»

Руководители культурных учреждение подписали соглашение сроком на пять лет
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Андрей Чиликин и Елена Кальницкая подписывают соглашение о сотрудничестве на пять летАндрей Чиликин и Елена Кальницкая подписывают соглашение о сотрудничестве на пять летФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин и руководитель Государственного музея-заповедника «Петергофа» Елена Кальницкая подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Согласно документу, обе стороны планируют проводить совместные выставки, консультации и межмузейные проекты, посвященные, в том числе и 350-летию Петра Великого, которое отметят в 2022 году. Всего в рамках юбилея основателя Санкт-Петербурга в России и за рубежом с 2019 по 2022 год пройдут более ста тематических мероприятий.

- Выставка «Что пирует царь великий…», подготовленная сотрудниками «Петергофа» - одна из пилотных акций программы чествования первого российского императора. Она открылась в рамках культурного форума в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. А 2020 году Тамбов станет одним из первых городов центральной России, где начнется показ выставочных проектов, в том числе и этой уникальной экспозиции, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Котовске стартовало строительство новой школы за 600 миллионов рублей
Мичуринец, расплатившийся в магазинах чужой банковской картой, получил условный срок
Пассажир, под предлогом позвонить, снял деньги со счета тамбовского таксиста
Тамбовчане штурмуют медцентры, чтобы пройти комиссию для получения прав
В Тамбовской области мужчину осудили за экстремистский пост в соцсети
На улице Коммунальной в Тамбове рабочие продолжают устранять повреждения на коллекторе
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам
Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин с марихуаной
На Моршанском шоссе Тамбова «сложились» две иномарки
В Тамбове продолжают устранять аварию на водоводе: выполнены 2/3 работ
Тамбовскому бродяге, до смерти избившего друга-бомжа, вынесли приговор
В Тамбове прорвало трубу водопровода
В Мичуринске частично перекроют движение на станции «Кочетовка»
В Тамбове дети из верующих многодетных семей нарисуют ангелов
Туристам предлагают посетить дворянские гнёзда Тамбовщины
Прокуроры выявили множество нарушений в Тамбовском доме-интернате для ветеранов
Тамбовчане могут поддержать Анну Шишкину, претендующую на звание «Воспитатель года», отправив СМС
Тамбовские приставы арестовали у предпринимателей-должников люстры и светильники
На улицах Тамбова высадили 1000 деревьев и 2000 кустарников
Тамбовчане стали реже покупать квартиры в ипотеку
В Тамбове на улице Коммунальной кипят аварийные работы после очередного прорыва коллектора
Водителя автофургона, насмерть сбившего тамбовчанку, приговорили к 3 годам колонии
В тамбовском селе Парижская Коммуна мужчина угнал «десятку» и попал на ней в ДТП
Жителей аварийного дома в Мичуринске по улице Филиппова обещают переселить до конца года
Тамбовчанину, пытавшемуся отомстить за брата, сломали челюсть в придорожном кафе
Справка от нарколога для тамбовских водителей подорожает в 10 раз
В тамбовскую колонию пытались перебросить свертки с мобильниками