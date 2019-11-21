2019-11-21T10:32:47+03:00
Происшествия

На Моршанском шоссе Тамбова «сложились» две иномарки

Пострадали оба водителя, один из мужчин в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель въехал в авто, находившееся впередиВодитель въехал в авто, находившееся впередиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием двух иномарок произошла 20 ноября в девять часов вечера на Моршанском шоссе в районе дома №42 города Тамбова. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Ford Focus» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Volkswagen Polo», который ехал перед ним. Машиной управлял 20-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получили оба автомобилиста, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. – Водителя «Volkswagen Polo» осмотрели на месте происшествия. Мужчину, находившегося за рулем «Ford Focus» с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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