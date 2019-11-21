2019-11-21T10:01:44+03:00
Происшествия

В Тамбове продолжают устранять аварию на водоводе: выполнены 2/3 работ

Коммунальщики заменили 48 метров трубы, осталось еще 20
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ремонтные работы продолжались ночьюРемонтные работы продолжались ночьюФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове продолжают ликвидировать аварию, которая произошла 20 ноября в южной части города, на пересечении улиц Астраханской и Южной. Здесь оказался поврежден водовод диаметром 300 мм, который обеспечивает жителей двух крупных микрорайонов – МЖК и Пехотки, холодным водоснабжением. Из-за этого в домах тысяч тамбовчан снижено давление воды. Ситуацию осложняет еще и то, что холодная вода, поступая в котельные «Тамбовтеплосервиса» в этих микрорайонах используется для отопления. Но в теплоснабжающей организации уверяют, что отключения батарей не планируется.

Как рассказали в АО «Тамбовские коммунальные системы», по состоянию на 21 ноября, специалисты заменили 48 метров поврежденного трубопровода, необходим демонтаж и ремонт сетей на протяжении еще 20 метров. Работу коммунальщиков осложняют погодные условия: сегодня в Тамбове 10-градусный мороз.

- На устранении аварийной ситуации задействованы 2 экскаватора, манипулятор, 2 трактора откачки, маслостанция, 2 машины АВР, 2 мотопомпы, 2 бензогенератора и 9 специалистов, - сообщает АО «ТКС».

При необходимости жителям микрорайонов, которые попали в зону коммунального «бедствия» обещают обеспечить подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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