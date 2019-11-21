Тамбовскому бродяге, до смерти избившего друга-бомжа, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-21T09:30:56+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, осужденный и двое его приятелей, также как и он не имеющие постоянного места жительства, вместе проживали в заброшенном доме по Интернациональному проезду в Тамбове.

Ночью, 21 июля текущего года, осужденный поссорился с одним из своих приятелей и стал упрекать его в том, что он нигде не работает и не приносит в дом еду и сигареты. Мужчина разозлился и избил друга-бродягу, в результате чего тот потерял сознание. Общими усилиями его попытались привести в чувства, однако ничего не получилось. Затем злоумышленник вместе с еще одним «соседом» вынесли потерпевшего на улицу и бросили его тело около мусорных контейнеров. Попросив у прохожего мобильник, они вызвали «скорую» помощь и скрылись. Прибывшие медработники госпитализировали 57-летнего мужчину в больницу, однако через месяц он скончался, так и не приходя в сознание от полученной серьезной травмы головы.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU