В Мичуринске частично перекроют движение на станции «Кочетовка»
Там пройдет ремонт железнодорожного пути
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Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, 22 ноября, на 399-ом километре станции «Кочетовка» по улице Советской микрорайона Кочетовка, движение автотранспорта будет частично закрыто.
Подобная мера связан с тем, что в районе железнодорожного переезда в этот день пройдут работы по ремонту железнодорожного пути. Автомобилистам придется испытать временные неудобства с девяти утра до пяти часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU