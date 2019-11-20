В Мичуринске частично перекроют движение на станции «Кочетовка»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-20T17:35:10+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, 22 ноября, на 399-ом километре станции «Кочетовка» по улице Советской микрорайона Кочетовка, движение автотранспорта будет частично закрыто.

Подобная мера связан с тем, что в районе железнодорожного переезда в этот день пройдут работы по ремонту железнодорожного пути. Автомобилистам придется испытать временные неудобства с девяти утра до пяти часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU