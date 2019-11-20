В Тамбове дети из верующих многодетных семей нарисуют ангелов
Акция пройдет в стенах православной гимназии
Конкурс проводит православная гимназия
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На базе Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского 22 ноября пройдет акция «Крылья ангела» для детей из многодетных семей, которая представляет собой творческий конкурс. Начало в 12:00.
- В рамках акции дети из многодетных семей гимназии собираются на одной площадке и рисуют Ангела. Ангел в глазах детей - это Ангел-хранитель, это мама, оберегающая их с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем мире, - сообщили в гимназии.
Фото: Тамбовская православная гимназия
ИСТОЧНИК KP.RU