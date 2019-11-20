2019-11-20T16:02:07+03:00
Общество

Прокуроры выявили множество нарушений в Тамбовском доме-интернате для ветеранов

Сотрудники надзорного органа нагрянули в социальное учреждение с проверкой после поступившей им жалобы
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с поступившей жалобой прокуроры проверили, как в Тамбовском дом-интернате для ветеранов войны и труда соблюдаются требования законодательства при оказании социальных услуг. В итоге они выявили множество различных нарушений в работе соцучреждения.

Проверкой установлено, что ряд помещений дома престарелых нуждается в ремонте. Например, в процедурном кабинете и коридоре второго этажа на стенах имеются трещины, а в ванной комнате расколота плитка. Сколы на плитке также обнаружены на полу в помещении цеха для очистки овощей, что затрудняет проведение уборки влажным способом с использование моющих и дезинфицирующих средств.

В комнатах для ветеранов количество тумбочек не соответствует количеству проживающих. Кроме того, из-за неполного внесения в карточки данных о выданном мягком инвентаре, нельзя сделать вывод о полноте обеспечения обитателей социального учреждения мягким инвентарем в соответствии с нормативами. Помимо всего вышеперечисленного, прокуроры нашли в работе дома-интерната отдельные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора дома-интерната внесено представление. Одновременно в отношении заведующей отделением социально-медицинского обслуживания дома-интерната и специалиста по пожарной безопасности аппарата управления вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, соответственно, по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которые находятся в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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