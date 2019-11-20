Тамбовские приставы арестовали у предпринимателей-должников люстры и светильники

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-20T15:01:36+03:00

Они должны погасить задолженность, иначе их имущество будет реализовано

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На этой неделе судебные приставы и сотрудники налоговой инспекции «навестили» 10 тамбовских предпринимателей, имеющих долги по налоговым платежам. Во время рейда по взысканию задолженностей тамбовчанка, задолжавшая более 80 тысяч рублей, полностью погасила свой долг.

Кроме того, приставы произвели четыре ареста имущества у нескольких предпринимателей-должников (люстры и светильники). Если должники не выплатят задолженность, то арестованное имущество передадут на реализацию.

- В результате рейдового мероприятия взыскано с должников-предпринимателей задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU