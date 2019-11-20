Туристам предлагают посетить дворянские гнёзда Тамбовщины

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-20T16:32:24+03:00

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20 ноября в Ленинградской области в усадьбе Марьино проходит межрегиональная конференция-презентация по глобальному туристскому проекту «Русские усадьбы». Её целью является демонстрация лучших практик и методик эффективного продвижения усадеб регионов. Своим опытом здесь делится и Тамбовская область.

- Тамбовская область вошла в проект «Русские усадьбы» в 2014 году с трехдневным маршрутом, позволяющим осмотреть основные усадебные ансамбли региона, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в проекте приняли участие шесть регионов Центрального федерального округа: Московская, Тульская, Тамбовская, Рязанская, Калужская и Тверская области. Сейчас в Тамбовской области реализуется проект «Русские усадьбы на рубеже веков», который демонстрирует сохранившееся историко-культурное наследие дворянских гнезд региона. Маршрут предполагает посещение усадеб в Тамбове, Мичуринске и Уваровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU