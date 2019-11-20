Тамбовчане стали реже покупать квартиры в ипотеку

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-20T14:04:52+03:00

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Тамбовчане стали брать меньше ипотечных кредитов. По данным Отделения по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО, за девять месяцев этого года жители региона оформили 5400 жилищных займа на сумму 9,9 млрд рублей. Это меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 11,9%, а по суммам кредитов произошло снижение на 5,2%.

- В текущем году тамбовчане в среднем брали ипотечный кредит на сумму 1,8 млн рублей сроком почти на 18,5 лет», - говорит управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

Увеличилась и задолженность по ипотечным кредитам: на 1 октября она составляет 34,4 млрд рублей, что на 17,1 больше, чем в том же периоде 2018-го. Вместе с тем, доля просроченного долга в общем объеме задолженности по предоставленным ипотечным кредитам на Тамбовщине минимальна (0,4%), что является самым низким процентом просрочки среди всех регионов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU