2019-11-20T14:31:20+03:00
Общество

На улицах Тамбова высадили 1000 деревьев и 2000 кустарников

Жителей областного центра будут радовать липы, тополя, боярышник и многое другое
Ксения АЛЕШИНА
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Молодые деревца появились в скверах и паркахМолодые деревца появились в скверах и паркахФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове специалисты Дирекции благоустройства и озеленения этой осенью высадили на улицах областного центра 1000 деревьев и 2000 кустарников.

- Верхнюю Набережную областного центра пополнили рябины и липы, нижнюю, около площади Музыки - пирамидальные тополя. На улице Агапкина высадили 60 берез, на Советской - более 100 кленов, около 80 вязов и свыше 50 лип. Молодые деревца появились на улицах Астраханская, Куйбышева, Интернациональная и Комиссара Московского. 80 тополей добавят зелени весной на улице Пролетарской, 56 - на Мичуринской. Дубы и березы украсили улицу Свободную, скверы Строитель и Красноармейский, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Специалисты Дирекции благоустройства и озеленения провели масштабный «ремонт» зеленых насаждений, охватив все районы города. Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Специалисты Дирекции благоустройства и озеленения провели масштабный «ремонт» зеленых насаждений, охватив все районы города.Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Специалисты также высадили более пяти видов низкорослых зеленых насаждений — бирючину, пузыреплодник, спиреб, боярышник и кизильник. Так, в сквере Успение появилось 820 кустарников и еще 200 - на Соборной площади у монумента «Вечная слава».

- Осенью, начиная с сентября, мы объезжаем город, смотрим видовой состав улиц. Фиксируем те места, где деревьев недостает, составляем план и приступаем к подсадке. Этой осенью мы провели масштабный «ремонт» зеленых насаждений, охватив все районы города. Работы по высадке деревьев будут продолжены весной. Тамбов - зеленый город, и наша задача сохранить и приумножить то, что делает его красивым, уютным и комфортным для жителей и гостей, - говорит заместитель гендиректора муниципального учреждения «Дирекция по благоустройству и озеленению» Инга Костина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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