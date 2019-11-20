Водителя автофургона, насмерть сбившего тамбовчанку, приговорили к 3 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-20T13:02:57+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего водителя автофургона. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем марки «ГАЗ-172412», двигался по улице Магистральной в городе Тамбове. Мужчина мчался на высокой скорости и не остановился перед пешеходным переходом в районе дома №15, чтобы пропустить переходившую дорогу тамбовчанку. В итоге он сбил женщину, которая скончалась на месте ДТП от полученных травм.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, личность подсудимого, суд приговорил последнего к 3 годам лишения свободы в колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU