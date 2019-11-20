В тамбовском селе Парижская Коммуна мужчина угнал «десятку» и попал на ней в ДТП

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-20T12:30:35+03:00

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Жительница села Парижская Коммуна Первомайского района Тамбовской области обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-2110». 36-летняя женщина рассказала, что припарковала автомобиль около своего дома на улице Колхозной. На поиски угонщика были ориентированы сотрудники ДПС ГИБДД, а также другие наружные службы полиции.

Стражи порядка задержали злоумышленника в Мичуринске. Им оказался 28-летний житель этого же села. Как оказалось, угонщик попал в аварию и разбил чужую «десятку».

- В результате проведенных мероприятий, в Мичуринске на улице Автозаводской сотрудниками ДПС ГИБДД угнанный автомобиль с техническими повреждениями, характерными для ДТП, был задержан. Угонщик свою вину признал. Ведется следствие, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU