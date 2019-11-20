Жителей аварийного дома в Мичуринске по улице Филиппова обещают переселить до конца года
Новую жилплощадь получат 19 человек
В наукограде состоялся комиссионный осмотр будущего жилого дома, куда собираются переселить мичуринцев, проживающих на сегодняшний день в аварийных помещенияхФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске 19 жителей аварийного многоквартирного дома №90 по ул. Филиппова власти планируют переселить до конца этого года. Сегодня, 20 ноября, специальная комиссия осмотрела будущий жилой дом, куда поселят этих людей.
- Для расселения данных граждан до конца текущего года будет приобретено 8 жилых помещений, максимально приближенных по площадям к расселяемым помещениям, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
ИСТОЧНИК KP.RU