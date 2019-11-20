Тамбовчанину, пытавшемуся отомстить за брата, сломали челюсть в придорожном кафе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-20T11:29:09+03:00

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Тамбовские полицейские установили подозреваемого в причинении вреда здоровью. Ими был задержан 24-летний молодой человек, который в октябре этого года, ночью, в кафе на автотрассе «Тамбов-Пенза» во время драки сломал челюсть 19-летнему парню, проживающему в селе Канино. Затем злоумышленник скрылся, а пострадавший через несколько дней обратился в лечебное учреждение в Тамбове.

По полученной из больницы информации полицейские нашли пострадавшего, опросили свидетелей ссоры, а также установили личность и место проживания подозреваемого и задержали его. В ходе опроса молодой человек дал признательные показания. Как оказалось, пострадавший парень пытался отомстить за своего брата, что и послужило причиной ночных разборок в придорожном кафе.

- 24-летний мужчина будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени причиненного вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU