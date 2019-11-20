2019-11-20T11:00:51+03:00
Общество

Справка от нарколога для тамбовских водителей подорожает в 10 раз

За документ, обязательный при получении и замене прав, придется заплатить 4 100 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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133 аварии на Тамбовщине произошли по вине пьяных водителей133 аварии на Тамбовщине произошли по вине пьяных водителейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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С 22 ноября тамбовчане, которые собираются получить права или поменять водительское удостоверение заплатят за справку от нарколога в 10 раз больше, чем сейчас. Дело в том, что еще 10 сентября Министерство здравоохранения РФ внесло поправки в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Согласно этому документу, теперь автомобилистам предстоит в обязательном порядке сдать анализ мочи, с помощью которого смогут выявить наличие наркотиков, и кровь на так называемую алкогольную нагрузку – этот анализ покажет, не злоупотребляет ли человек спиртным. Как рассказали в диспансерном наркологическом отделении Тамбовской областной психиатрической больницы, сейчас справка от нарколога обходится водителям в 400 рублей, но после вступления в силу новых положений, за нее придется заплатить уже 4100 рублей.

- Для проведения анализов используются очень дорогостоящие реактивы, что и вызовет десятикратное увеличение стоимости справки, - рассказывают в наркодиспансере. – Пока неясно и то, сколько времени займет получение результатов медосвидетельствования. Анализы нам хорошо знакомы, например, обследование на наличие в организме наркотиков и сейчас проходят люди, которые собираются получить разрешение на оружие, сотрудники охранных предприятий, но это не такая большая категория, как водители. Но как мы будем справляться с наплывом пациентов, которым потребуются такие обследования, насколько будет хватать возможностей нашей лаборатории…Понятно, что на это потребуется время.

Несмотря на то, что у тамбовчан еще есть возможность получить справку по прежней цене и без прохождения обследования, ажиотажа и очередей к наркологу в нашем городе не наблюдается, хотя небольшое увеличение обратившихся за документом врачи все-таки отмечают.

Водители, которые не пройдут тесты, не получат справку от нарколога, а значит и права. Кстати, для Тамбовской области проблема пьяных автолюбителей актуальна: по данным регионального УГИБДД, за 10 месяцев этого года в 133 ДТП с участием нетрезвых водителей погиб 41 человек и еще 178 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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