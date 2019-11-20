В тамбовскую колонию пытались перебросить свертки с мобильниками
В городе Моршанск Тамбовской области сотрудники исправительной колонии № 5 пресекли доставку запрещенных предметов через основное ограждение. На территории учреждения был задержан мужчина, пытавшийся перебросить заключенные свертки с мобильниками.
- При личном досмотре в карманах его куртки обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось семь мобильных телефонов, одна сим-карта и одна карта памяти. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
"Запрещенка" так и не дошла до заключенныхФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU