В тамбовскую колонию пытались перебросить свертки с мобильниками

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-20T10:34:54+03:00

Инцидент произошел в исправительной колонии № 5, которая находится в Моршанске Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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В городе Моршанск Тамбовской области сотрудники исправительной колонии № 5 пресекли доставку запрещенных предметов через основное ограждение. На территории учреждения был задержан мужчина, пытавшийся перебросить заключенные свертки с мобильниками.

- При личном досмотре в карманах его куртки обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось семь мобильных телефонов, одна сим-карта и одна карта памяти. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

"Запрещенка" так и не дошла до заключенныхФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU