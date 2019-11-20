2019-11-20T10:05:15+03:00
Происшествия

На тамбовских трассах перевернулись два авто: водители не справились с управлением

ДТП произошли в Ржаксинском и Тамбовском районах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В Ржаксинском районе автомобиль выехал в полеВ Ржаксинском районе автомобиль выехал в полеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области две аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением своими автомобилями. Первое такое ДТП зафиксировали 19 ноября в 12 часов 5 минут на 64 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Ржаксинского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» потерял управление машиной и вылетел в кювет, где его автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы и оказался в Уваровской ЦРБ.

Спустя час аналогичная авария произошла на 12 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. В этом случае в кювет улетел и опрокинулся «ВАЗ-21102» под управлением 40-летнего мужчины

- Пострадавшего водителя доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Водитель, который угодил в ДТП в Тамбовском районе оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель, который угодил в ДТП в Тамбовском районе оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане могут поддержать Анну Шишкину, претендующую на звание «Воспитатель года», отправив СМС
Тамбовские приставы арестовали у предпринимателей-должников люстры и светильники
На улицах Тамбова высадили 1000 деревьев и 2000 кустарников
Тамбовчане стали реже покупать квартиры в ипотеку
В Тамбове на улице Коммунальной кипят аварийные работы после очередного прорыва коллектора
Водителя автофургона, насмерть сбившего тамбовчанку, приговорили к 3 годам колонии
В тамбовском селе Парижская Коммуна мужчина угнал «десятку» и попал на ней в ДТП
Жителей аварийного дома в Мичуринске по улице Филиппова обещают переселить до конца года
Тамбовчанину, пытавшемуся отомстить за брата, сломали челюсть в придорожном кафе
Справка от нарколога для тамбовских водителей подорожает в 10 раз
В тамбовскую колонию пытались перебросить свертки с мобильниками