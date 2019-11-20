На тамбовских трассах перевернулись два авто: водители не справились с управлением

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-20T10:05:15+03:00

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В Тамбовской области две аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением своими автомобилями. Первое такое ДТП зафиксировали 19 ноября в 12 часов 5 минут на 64 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Ржаксинского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» потерял управление машиной и вылетел в кювет, где его автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы и оказался в Уваровской ЦРБ.

Спустя час аналогичная авария произошла на 12 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. В этом случае в кювет улетел и опрокинулся «ВАЗ-21102» под управлением 40-летнего мужчины

- Пострадавшего водителя доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Водитель, который угодил в ДТП в Тамбовском районе оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU