2019-11-20T09:37:36+03:00
Общество

В тамбовскую многоэтажку установили лифт с неполадками

О проблемах сообщили жители дома
Магдалина Кочнева
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В этом году в рамках капремонта в 20 многоквартирных домах Тамбова производится замена лифтового оборудования. Сейчас уже установлено 70 из запланированных 90. Кроме того, сэкономленные в предстоящих периодах средства позволили провести торги и приобрести еще 4 комплекта лифтового оборудования.

- После ремонта лифт передается собственникам дома, а управляющая компания, имея договор с сервисной компанией, передает механизм на обслуживание, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Жители многоэтажки по ул. Магистральной, 17 А ответственно отнеслись к эксплуатации нового лифта в своем доме и своевременно сообщили о проблемах, возникших в процессе отладки оборудования. Их беспокоили временные остановки кабины, раскачивание и шум во время движения.

- Современное оборудование, которое сейчас устанавливается, очень требовательно к подающему электропитанию, чтобы обеспечивать надежную систему безопасности, - рассказал Владислав Сорокин, генеральный директор сервисной компании, которая выполняет техническое обслуживание лифтов. - В случае, если напряжения не хватает, кабина останавливается, тогда как старое оборудование позволяло работать на более низком напряжении.

Месяц назад сервисная компания обратилась в управляющую с просьбой устранить нарушения электроснабжения. После этого жители сообщили, что остановки лифта прекратились и теперь он работает нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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