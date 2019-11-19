2019-11-19T14:20:25+03:00
Общество

На севере Тамбова возведут церковь с трапезной и построят несколько многоэтажек

Утвержден проект планировки территории в границах улиц Запрудная, Рылеева, Агапкина и 1-й Школьный проезд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Объекты 18 и 19 - это церковь и трапезная, 20 - паркОбъекты 18 и 19 - это церковь и трапезная, 20 - парк
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14 ноября в управлении градостроительства и архитектуры области утвердили проект планировки территории, расположенной в северной части города в границах улиц Запрудная, Рылеева, Агапкина и 1-й Школьный проезд.

Заказчиком проекта стало ООО «Строительная компания Бру-Элитсрой», а разработчиком выступило ООО «Бюро Кадастровых Инженеров». Как следует из проектной документации в планах строителей возвести на территории 36,3 тыс. кв. м., несколько жилых домов, площадь квартир в которых составит порядка 30 тыс. кв. метров. Помещения будут рассчитаны почти на 1 тысячу жителей.

Проектом планировки территории предлагается размещение здесь трех 9-этажных многоквартирных жилых домов, один из которых со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одного 9-этажного двух секционного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового назначения. Предусмотрено строительство парковой зоны (сквера) в северной части проектируемой территории со стороны ул. Запрудной.

По мнению авторов проекта, все необходимое для жизни у будущих обитателей высоток в этом районе есть, поэтому строительство соцобъектов - школ, больниц и детских садов здесь не планируется.

- Сложившаяся инфраструктура микрорайона обеспечивает жителей многоэтажных многоквартирных жилых домов необходимыми объектами социального, спортивного и торгового назначения, находящимися на нормируемом расстоянии, - уверены в ООО «Бюро Кадастровых Инженеров». - Общеобразовательные школы №36 и №31 расположены на расстоянии 970 метров и 1,3 км соответственно (правда совсем недавно в этих учреждениях учились в 2 и даже в 3 смены – ред. ) Детские сады «Волшебная страна», «Солнышко» находятся на расстоянии 260 и 500 метров соответственно. В радиусе 1,6-2 км размещаются офтальмологическая больница, детская областная больница и детская поликлиника им. Валерия Коваля.

В районе новой застройки разместят две подземные парковки, общая вместимость которых составляет 212 машиномест и несколько детских площадок. А еще здесь появится церковь на 500 мест со зданием трапезной – религиозные объекты разместят рядом с запланированным парком.

16 октября проект застройки квартала представили на публичных слушаниях, участниками которых стали 6 человек. Согласно заключению о результатах обсуждения, на нем было высказано всего одно замечание, в итоге проект приняли большинством голосов: за высказались 5 человек, против – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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