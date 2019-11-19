2019-11-19T13:45:29+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин попытался скрыться, увидев на дороге патрульных

Мужчина хотел избежать нового наказания
Магдалина Кочнева
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В Жердевке вынесли приговор пьяному водителю. Утром 20 января на ул. Советской инспекторы ДПС патрулировали движение. Мужчина за рулём одной машины и, увидев сотрудников, резко развернулся в обратную сторону. Заметив это, полицейские отправились вслед за ним. Когда они подъехали к месту, где стоял автомобиль, за рулем уже находилась жена водителя, а он сам сидел на пассажирском сиденье. Проходить алкотест мужчина отказывался и говорил, что не водил машину.

В январе прошлого года тамбовчанина уже привлекали к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и назначали штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на полтора года.

Сейчас 43-летний мужчина приговорен по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Несмотря на то, что тамбовчанин не признал свою вину, суд убедили в обоснованности выдвинутого обвинения.

- Мужчине назначили 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года, - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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