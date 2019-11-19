2019-11-19T11:22:38+03:00
Происшествия

В Тамбове пассажир напал с кулаками на таксиста

40-летнего мужчину задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ночью 17 ноября наряду вневедомственной охраны поступило сообщение, что у дома на улице Мичуринской улице после словесного конфликта на водителя такси с побоями напал пассажир. После случившегося мужчина скрылся, но росгвардейцы разыскали и задержали предполагаемого дебошира.

- 40-летнего жителя Тамбова передали прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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