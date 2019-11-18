Начальника ТЭК и ЖКХ области Светлану Григорьеву оштрафовали на 3 тысячи рублей

18 Нояб. 17:01 2019-11-18T17:01:16+03:00

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Начальника ТЭК и ЖКХ области Светлану Григорьеву привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 3 тысячи рублей, за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Разночтения в документации аукциона обнаружили при проверке в прокуратуре Тамбовской области. Выяснилось, что управление разместило тендер по выбору организации, которая проведет замеры объемов твердых коммунальных отходов с целью мониторинга и определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области.

К участию в закупке приглашали только представителей малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации. По закону о контрактной системе, такие организации должны получать оплату в течение 15 дней с момента подписания акта о выполненных работах. Но в одном документе тендера указывался срок в 30 суток, а в другом, как и полагается, 15 суток.

- Такие противоречия, способные ввести участников закупки в заблуждение, выявлены не только в части срока оплаты оказанной услуги, но и в части акта, на основании которого должна производиться оплата такой услуги, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Документацию о проведении аукциона утверждала начальник управления ТЭК и ЖКХ области. В отношении Светланы Григорьевой прокуратура области возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. После рассмотрения материалов в региональной антимонопольной службе, чиновницу оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU