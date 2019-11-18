2019-11-18T17:01:16+03:00
Общество

Начальника ТЭК и ЖКХ области Светлану Григорьеву оштрафовали на 3 тысячи рублей

Прокуратура нашла нарушения в документации закупки, которую утверждала чиновница
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальника ТЭК и ЖКХ области Светлану Григорьеву привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 3 тысячи рублей, за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Разночтения в документации аукциона обнаружили при проверке в прокуратуре Тамбовской области. Выяснилось, что управление разместило тендер по выбору организации, которая проведет замеры объемов твердых коммунальных отходов с целью мониторинга и определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области.

К участию в закупке приглашали только представителей малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации. По закону о контрактной системе, такие организации должны получать оплату в течение 15 дней с момента подписания акта о выполненных работах. Но в одном документе тендера указывался срок в 30 суток, а в другом, как и полагается, 15 суток.

- Такие противоречия, способные ввести участников закупки в заблуждение, выявлены не только в части срока оплаты оказанной услуги, но и в части акта, на основании которого должна производиться оплата такой услуги, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Документацию о проведении аукциона утверждала начальник управления ТЭК и ЖКХ области. В отношении Светланы Григорьевой прокуратура области возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. После рассмотрения материалов в региональной антимонопольной службе, чиновницу оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области зафиксирован незначительный рост заболеваемости ОРВИ
Крышу, рухнувшую в тамбовской девятиэтажке на Рылеева, полностью отремонтируют в 2020 году
Школьница из Тамбовской области удостоилась наивысшей награды на Всероссийском конкурсе юных художников
В Тамбовской области пьяный 18-летний хулиган порезал колеса чужого автомобиля
Тамбовчанку обокрали в одном из центральных кафе города
В Тамбове подходят к концу работы по благоустройству улицы Коммунальной после аварии на коллекторе
Тамбовские девушки взяли «серебро» на Всероссийском турнире по футболу среди женских команд первого дивизиона
В Котовске на рынке вор стащил у 91-летней пенсионерки кошелек
Мичуринские спортсмены заняли два призовых места на Всероссийском турнире по дзюдо
В Тамбовской области мужчина пропил деньги, которые украл у своей знакомой
Прокуратура требует лишить родительских прав жительницу Тамбовщины, злостно уклоняющуюся от уплаты алиментов
В Тамбове пьяный мужчина грозился взорвать жилой дом
Тамбовчанину пришлось погасить долг в 350 тысяч рублей, чтобы продать земельный участок
Двое пензенцев украли 600 кг семян кукурузы с тамбовской фермы
Тамбовская восьмиклассница стала одним из лучших знатоков ПДД в стране
Обстоятельства аварии с пассажирской маршруткой в Тамбовской области выясняют прокуратура и следователи