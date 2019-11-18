2019-11-18T16:37:08+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный 18-летний хулиган порезал колеса чужого автомобиля

Полицейским парень признался, что на преступление его подтолкнул алкоголь
Ксения АЛЕШИНА
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В полицию с заявлением о порче имущества обратился 44-летний житель села Саюкино Рассказовского района. Мужчина пояснил, что неизвестный проколол три колеса на его автомобиле «Skania», который он припарковал возле дома на улице Пушкина.

Сотрудники полиции опросили всех соседей потерпевшего и возможных свидетелей, а также тех, кто испытывал какую-либо неприязнь к этому человеку. В итоге стражи порядка установили, что колеса повредил 18-летний парень, проживающий в этом же селе. Выяснилось, что на момент преступления хулиган находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Молодой человек был доставлен в отдел полиции и дал признательные показания. Свои действия он объясняет влиянием алкоголя. Под его воздействием у него, проходя мимо автомобиля, вдруг возникло желание порезать ножом колеса, что он и сделал. Теперь за свои действия ему придется отвечать в соответствии с законом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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