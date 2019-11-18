2019-11-18T16:21:35+03:00
Происшествия

Тамбовчанку обокрали в одном из центральных кафе города

Полицейские установили личность вора благодаря записи с камеры видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 14 ноября, у 46-летней посетительницы одного из центральных кафе города из сумочки украли кошелек с деньгами, в котором находилось 8 тысяч рублей. Женщина отдыхала в заведении вместе с компанией друзей. Вечер не обошелся без алкоголя, поэтому она потеряла бдительность, что сыграло на руку злоумышленнику.

Примерно в десять часов вечера, женщина оставила без присмотра свои личные вещи. В этот момент вор и стащил кошелек. Самостоятельно тамбовчанка не смогла найти бумажник, поэтому обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и персонал кафе. Ими был установлен круг лиц, находящихся в тот вечер в данном месте. Кроме того, стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения. При просмотре видео полицейские составили описание вора и спустя несколько дней задержали его. Им оказался 34-летний житель села Покрово-Пригородное.

- У доставленного в отдел полиции мужчины были изъяты деньги в сумме 2000 рублей – это все, что осталось от украденного, остальное мужчина успел потратить. Установлено, что ранее задержанный уже совершал схожие кражи. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. «В» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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