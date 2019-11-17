2019-11-17T14:15:47+03:00
Общество

Тамбовчанам предлагают обсудить важность экологической проблемы на территории ЦФО

Тематическое мероприятие пройдет 29 и 30 ноября
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Экологический форум «Доброволец ЦФО» пройдет 29 и 30 ноября в «Амакс Парк-отель». Для участия приглашают тамбовчан от 16 до 80 лет - руководителей и представителей волонтерских центров.

В рамках форума будут работать площадки по разным направлениям, на которых обсудят итоги работы добровольческих объединений в 2019 году и наметят планы на 2020 год. Главной темой встречи станет важность экологической проблемы на территории ЦФО и способы ее решения.

Для участия нужно пройти регистрацию. Сделать это можно в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» - https://myrosmol.ru/event/37148. Заявки принимаются до 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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