Тамбовчанам предлагают обсудить важность экологической проблемы на территории ЦФО
Экологический форум «Доброволец ЦФО» пройдет 29 и 30 ноября в «Амакс Парк-отель». Для участия приглашают тамбовчан от 16 до 80 лет - руководителей и представителей волонтерских центров.
В рамках форума будут работать площадки по разным направлениям, на которых обсудят итоги работы добровольческих объединений в 2019 году и наметят планы на 2020 год. Главной темой встречи станет важность экологической проблемы на территории ЦФО и способы ее решения.
Для участия нужно пройти регистрацию. Сделать это можно в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» - https://myrosmol.ru/event/37148. Заявки принимаются до 25 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU