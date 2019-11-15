В Тамбовском районе построили новый мост
Село Черняное и поселок Тихий Угол тамбовского района соединил новый мост. Он был необходимо жителям местных населенных пунктов. Современную железобетонную конструкцию длиной 85 метров и шириной 6, вместо старого деревянного моста, который ежегодно тонул во время весеннего разлива, возвели в короткие сроки.
Строительство началось в середине лета. Новый мост, разделенный на проезжую и пешеходную части, успешно прошел технические испытания. Строительство обошлось в 77 миллионов рублей, которые выделили из областного и районного бюджетов.
Также подрядчик планирует благоустроить близлежащую территорию. Под мостом расчистят речное дно, углубив реку.
- В Притамбовье это уже четвёртое подобное сооружение. Новый мост оснащён подъёмным механизмом, который позволит беспрепятственно проходить льду весной, - отметил глава Тамбовского района Алексей Бородин.
ИСТОЧНИК KP.RU