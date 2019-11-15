В Тамбовском районе построили новый мост

15 Нояб. 17:43 2019-11-15T17:43:40+03:00

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Село Черняное и поселок Тихий Угол тамбовского района соединил новый мост. Он был необходимо жителям местных населенных пунктов. Современную железобетонную конструкцию длиной 85 метров и шириной 6, вместо старого деревянного моста, который ежегодно тонул во время весеннего разлива, возвели в короткие сроки.

Строительство началось в середине лета. Новый мост, разделенный на проезжую и пешеходную части, успешно прошел технические испытания. Строительство обошлось в 77 миллионов рублей, которые выделили из областного и районного бюджетов.

Также подрядчик планирует благоустроить близлежащую территорию. Под мостом расчистят речное дно, углубив реку.

- В Притамбовье это уже четвёртое подобное сооружение. Новый мост оснащён подъёмным механизмом, который позволит беспрепятственно проходить льду весной, - отметил глава Тамбовского района Алексей Бородин.

ИСТОЧНИК KP.RU