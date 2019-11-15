Врачи автопоезда «Забота» обследовали более 6,3 тысяч жителей Тамбовской области
Социальный автопоезд «Забота» завершил объезд отдаленных территорий Тамбовской области. За осень мобильная бригада, куда вошли лучшие врачи региона, обследовала более 6,3 тысяч пациентов.
- В работе автопоезда «Забота» задействованы мобильные флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет и диагностический комплекс. Прием ведут врачи наиболее востребованных специальностей: терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, онколог, хирург, эндокринолог, стоматолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, а также сотрудники Центров здоровья для взрослых и детей, - сообщает пресс-служба региональной администрации.
По словам медиков, у пациентов стали чаще находить онкологические заболевания. В этом году было выявлено 64 случая новобразований, что в два раза больше, чем в прошлом году. Известно, что больным уже оказывается необходимая помощь, и они имеют все шансы на выздоровление.
Также специалисты выявили много случаев сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. Всего же более 400 пациентам выдали направления на лечение и дообследование в центральные районные больницы, а 380 человек – в областные клиники.
ИСТОЧНИК KP.RU