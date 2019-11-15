Врачи автопоезда «Забота» обследовали более 6,3 тысяч жителей Тамбовской области

15 Нояб. 16:45 2019-11-15T16:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Социальный автопоезд «Забота» завершил объезд отдаленных территорий Тамбовской области. За осень мобильная бригада, куда вошли лучшие врачи региона, обследовала более 6,3 тысяч пациентов.

- В работе автопоезда «Забота» задействованы мобильные флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет и диагностический комплекс. Прием ведут врачи наиболее востребованных специальностей: терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, онколог, хирург, эндокринолог, стоматолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, а также сотрудники Центров здоровья для взрослых и детей, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

По словам медиков, у пациентов стали чаще находить онкологические заболевания. В этом году было выявлено 64 случая новобразований, что в два раза больше, чем в прошлом году. Известно, что больным уже оказывается необходимая помощь, и они имеют все шансы на выздоровление.

Также специалисты выявили много случаев сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. Всего же более 400 пациентам выдали направления на лечение и дообследование в центральные районные больницы, а 380 человек – в областные клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU