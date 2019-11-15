Лучшего водителя школьного автобуса выбрали на Тамбовщине

15 Нояб. 18:00 2019-11-15T18:00:10+03:00

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В Тамбовской области впервые прошел региональный конкурс «Лучший водитель школьного автобуса». По итогам всех испытаний (как теоретических, так и практических) первое место занял Валентин Павлов, представляющий Гавриловский район. Ему удалось обойти еще 13 конкурсантов. Вторым стал шофер Виктор Климонтов из Уметского района, а третьим - Анатолий Коньшин из Мичуринского района.

- Организаторами конкурса выступили региональные управления труда и занятости населения и образования и науки. Сам конкурс состоял из нескольких этапов. Так, в колледже техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева водителей проверили на знание правил дорожного движения. Им предстояло ответить на 20 вопросов, сформированных из экзаменационных билетов ГИБДД МВД России, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Далее конкурсанты приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию, при выполнении которых на трассе было установлено пять фигур: «автобусная остановка для школьного автобуса», «змейка», «колея», «стоп» и «бокс».

В торжественной обстановке победителей и призеров конкурса наградили дипломами и денежными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU