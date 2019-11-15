К 2024 году на севере Тамбова появится 370 тысяч кв. м. жилья

15 Нояб. 16:00 2019-11-15T16:00:25+03:00

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В северной части города активно ведется строительство. Сейчас реализуется проект по строительству дополнительной дороги, которая соединит север и центр Тамбова. Эту работу начали еще в 2017 году и построили дорогу по ул. Запрудная. Сейчас соединяют ул. Зарудную с Советской и Бульваром Энтузиастов. На строительство новой транспортной артерии, которая соединит северный и центральный микрорайон Тамбова, понадобится 1,1 миллиарда рублей.

Также Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области разработало дорожную карту, предусматривающую развитие индустриального жилья в Тамбовской области. В нее вошли микрорайоны на 172 и 50 гектаров, прилегающие к «Телецентру». Участок площадью 172 гектара находится на границе Тамбова и с. Донское. Здесь до 2024 года должны построить около 80 объектов, из которых 52 — жилые дома. Также в этом районе планируется построить современную школу по аналогии с уже созданной «Школой Сколково-Тамбов», два детских сада, поликлинику, ветеринарную станцию, ряд крупных торговых центров и подземные парковки.

- В общей сложности, к 2024 году в «Новом Тамбове» возведут около 370 тысяч квадратных метров жилья, - сообщает пресс-служба администрации области. - Построены дороги, социальные объекты, обустроены скверы. Также отведен участок земли под большой стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU