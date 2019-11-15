Тамбовчане выступят на чемпионате России по танцам на колясках

15 Нояб. 17:00 2019-11-15T17:00:51+03:00

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Трое тамбовских спортсменов Валерий Переславцев, Наталия Чепурнова и Екатерина Барковская представят наш регион на чемпионате России по танцам на колясках, который 16-17 примет Санкт-Петербург.

- Соревнования пройдут в официальных дисциплинах, включённых во Всероссийский реестр видов спорта – комби и дуэты в европейской, латиноамериканской и произвольной программах. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Росси по танцам на колясках на 2020 год, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме официальных дисциплин, в неофициальном зачете пройдут турниры среди дуэтов в произвольной программе. Также состоятся соревнования между детьми 7-12 лет и юниорами 13-20 лет. Спортсмены будут танцевать в одиночной программе вальс, самбу и джайв.

ИСТОЧНИК KP.RU