2019-11-15T17:29:22+03:00
Звезды

Тамбовские «Духовки» не вышли в финал конкурса на самое смешное название населенного пункта

Определилась десятка самых забавных имен, которые носят села и города страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019» — проект сервиса путешествий tutu.ru. В этом году 100 претендентов из самых разных уголков России претендовали на звание самого смешного. Мухоудеровка, Мошонки, Хохотуй, Лох и Морозилка — лишь малая часть необычных наименований. От Тамбовской области было отобрано два «веселых» претендента — Иноземная Духовка и Солдатская Духовка. Выбранная сотня веселых названий была разбита на 10 групп, в каждой группе уже определили победителя большинством голосов.

- С 11 по 24 ноября проходит финал конкурса. К сожалению, представители нашего региона в финал не вышли, - сообщается на информационно-туристическом портале Тамбовской области. – Но мы можем поддержать других участников.

Напомним, что конкурс появился в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 населенных пунктов. В тройку лидеров вошли Чуваки, Мошонки и Варварина Гайка. Победа досталась деревне Чуваки (Пермский край). На въезде в деревню был установлен памятный знак, а жители получили памятный кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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