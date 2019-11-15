Тамбовчанину пришлось оплатить долги по штрафам ГИБДД, чтобы вновь сесть за руль
В Петровском районе местный житель оплатил 23 штрафа ГИБДД лишь только после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством. Ранее он всячески уклонялся от уплаты долга на сумму в 25 тысяч рублей, и игнорировал приглашения приставов прийти к ним в отдел.
-Судебный пристав вынес постановление об ограничении гражданина К. в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством. Только после этого должник оплатил все штрафы ГИБДД на общую сумму 25 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на сумму 7 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU