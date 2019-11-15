До конца года в Тамбове и п. Строитель установят 300 контейнеров для пластика

15 Нояб. 15:00 2019-11-15T15:00:37+03:00

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На Тамбовщине поэтапно осуществляется переход к раздельному сбору отходов. Сортировка мусора внедряется на полигонах в Петровском, Моршанском, Мордовском, Староюрьевском и Кирсановском районах. Все межмуниципальные полигоны области оборудуют сортировочными комплексами.

В Тамбове с этого года появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок. До конца года в областном центре и п. Строитель установят 300 таких. Также в области организован сбор ртутьсодержащих отходов от бюджетных предприятий, организаций и отработанной техники в образовательных учреждениях области.

15 ноября, в рамках Всемирного Дня вторичной переработки отходов и природоохранной акции «Школа утилизации — электроника», экоактивисты собрали 510 килограммов списанного и предназначенного для утилизации электронного оборудования из тамбовской школы №31. 25 ноября отработанную технику заберут из «Школы Сколково-Тамбов».

В этом году из бюджетных организаций Бондарского, Жердевского, Мичуринского и Моршанского районов вывезли около 3,5 тонн списанной электротехники.

- В ноябре специалисты действуют на территории областного центра, - сообщает пресс-служба администрации области. - В течение месяца отработанную технику заберут из 5 школ Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU