На Тамбовщину приезжает русскоязычный театр из Таджикистана

15 Нояб. 14:00 2019-11-15T14:00:48+03:00

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В Тамбовской области начинаются «Большие гастроли» Государственного русского драматического театра им. Маяковского из Душанбе. Это первый в Таджикистане русскоязычный драматический театр.

- У нас очень важная миссия. Мы продолжаем все традиции русского театра. Наша задача – сделать так, чтобы этот язык в Таджикистане не погиб. У нас много зрителей, спектакли очень востребованы. И поэтому к нам сейчас водят даже детей, которые не владеют русским языком, но хотят его знать, - рассказала директор театра Мунира Дадаева.

В Тамбов гости привезли два спектакля. Зрителям предстоит взглянуть на некоторые классические постановки новым взглядом. Спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера тамбовчане смогут посмотреть 16 ноября.

- А 17 ноября гости покажут постановку «Ночь в театре» по мотивам рассказов Чехова, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Это будет спектакль-воспоминание в комедийном жанре.

Эти два спектакля, по словам директора, пользуются в Таджикистане большей популярностью, чем их национальные постановки.

ИСТОЧНИК KP.RU