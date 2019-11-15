В Тамбовском районе мужчина убил приятеля и пришел с повинной в сельсовет

15 Нояб. 14:28 2019-11-15T14:28:54+03:00

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В Тамбовском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя села Беломестная Двойня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Установлено, что 2 сентября 2019 года, обвиняемый вместе с приятелем выпивал в гостях у последнего. Во время разговоров между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож и стал угрожать своему гостю расправой. Через какое-то время мужчина успокоился, положил нож на стол и ушел в спальню. В это время обвиняемый взял нож и ударил им собутыльнику в грудь. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. Выбросив орудие убийства, обвиняемый сам пришел в сельсовет и признался в убийстве.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU